Dassilva rompe il silenzio: dopo Pasqua la verità dell'unico imputato per il delitto di Rimini
Processo Paganelli alle battute finali: sentenza in estate, incognita sul confronto Louis-Manuela
Slitta a dopo Pasqua la testimonianza di Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. L’udienza, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata al 13 aprile. L’uomo, pur potendo non rispondere, avrebbe intenzione di fornire la propria versione dei fatti.
Nella prossima udienza verranno ascoltati gli ultimi testimoni della Procura, tra cui gli agenti della Squadra Mobile impegnati nelle indagini. A seguire, spazio ai consulenti delle parti civili e della difesa, con focus su danni ai familiari e analisi tecniche.
Il processo entra nella fase finale: la sentenza potrebbe arrivare tra fine primavera ed estate. Resta da decidere un possibile confronto in aula tra Dassilva e Manuela Bianchi.