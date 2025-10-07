Dati turistici, Legacoop: "Numeri mettono ordine, caro ombrelloni svuota spiagge è bufala"

Dai dati è necessario comunque ripartire per individuare strategie efficaci

Legacoop Romagna interviene in una nota sul tema delle presenze turistiche per i primi 8 mesi del 2025 in Provincia di Rimini. Qualche settimana fa il direttivo aveva evidenziato che i commenti sulla stagione turistica andavano fatti a stagione conclusa: si sarebbero evitate "narrazioni contradditorie, prima l’allarme overtourism, poi il presunto caro ombrelloni che secondo alcuni avrebbe al contrario svuotato le spiagge". Oggi invece, evidenzia Legacoop, "i numeri mettono ordine, offrono elementi concreti di analisi e aiutano a costruire una riflessione più equilibrata sul presente e soprattutto sul futuro del turismo romagnolo".

C'è comunque da lavorare: il turismo va de-stagionalizzato, ma i tre mesi estivi rimangono fondamentali per l'economia del territorio riminese. Legacoop è pronta a fare la propria parte: "Nelle prossime settimane organizzeremo un tavolo di confronto dedicato al turismo costiero e alle interazioni con l'entroterra, per capire, esaminare e proporre, valorizzando l’esperienza delle cooperative che operano nel settore e nei territori. È il momento di lavorare insieme, con responsabilità e visione, per dare continuità a un modello che ha reso grande la Riviera e per innovarlo guardando alle sfide che ci attendono".