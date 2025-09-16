David Gilmour Live al Circo Massimo arriva al cinema Tiberio di Rimini

Dal 17 al 24 settembre al Cinema Tiberio il film concerto con i classici dei Pink Floyd e i brani del tour 2024

Al Cinema Tiberio di Rimini da mercoledì 17 a mercoledì 24 settembre (ore 21, ad esclusione di giovedì 18 settembre alle ore 20, mercoledì 24 settembre anche alle ore 17, biglietti € 13 interi, € 12 ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club) è in programma il concerto evento David Gilmour Live al Circo Massimo. Roma, diretto da Gavin Edler. Il film cattura magnificamente la magia del tour Luck and Strange del 2024 con tutte le 23 date del tour andate esaurite. Con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano un modo unico ed eccezionale per rivedere il maestro sul palco, assieme alla sua formidabile band che annovera anche la figlia Romany in qualità di vocalist e strumentista, con una scaletta che si alterna tra i brani della produzione solista e i classici dei Pink Floyd come “Comfortably Numb” e “Wish You Were Here”, oltre a recuperi a sorpresa dal catalogo floydiano. Il collaboratore di lunga data Gavin Elder ha filmato questo spettacolo sublime con lo sfondo mozzafiato delle rovine romane. Il tour ha accompagnato il quinto album solista di Gilmour, Luck And Strange, che ha raggiunto il #1 nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha conquistato il #2 in Francia, Italia e Belgio, è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 negli Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda. I concerti sono iniziati con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate tutte esaurite, seguite da altrettante al Royal Albert Hall di Londra, prima di attraversare l’Atlantico per gli show sold out all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, concludendo con cinque serate sold out al Madison Square Garden di New York.