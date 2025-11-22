Davis Cup 2025, finale Italia-Spagna. In Serie A il Bologna vola in vetta

La Spagna supera la Germania 2-1 e sfida gli azzurri. In Serie A il Bologna travolge l’Udinese e raggiunge Inter e Roma. Stop a Firenze per cori razzisti contro Vlahovic

Sarà Italia-Spagna la finale della Coppa Davis 2025, in programma domani a Bologna. La formazione iberica ha superato in semifinale la Germania per 2-1, conquistando il punto decisivo nel doppio: la coppia Granollers-Martinez ha avuto la meglio su Krawietz-Puetz in tre set (6-2, 3-6, 6-3).

Intanto, in Serie A, continua il momento d’oro del Bologna, che a Udine centra un netto 3-0 e raggiunge in testa alla classifica Inter e Roma, entrambe attese dalle sfide di domani: i nerazzurri giocheranno il derby, mentre i giallorossi saranno impegnati a Cremona.

Tensione invece al “Franchi”, dove Fiorentina-Juventus è stata brevemente interrotta a causa di cori razzisti rivolti a Dusan Vlahovic. Dopo l’annuncio dello speaker e la ripresa del gioco, la partita è proseguita regolarmente.