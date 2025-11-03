Davis Cup a Bologna: quasi sold out anche senza Sinner

Biglietti in esaurimento per le Final 8 alla “Super Tennis Arena”. Lorenzi: “Siamo comunque tra i favoriti con Musetti e Berrettini”

Nonostante l’assenza del numero uno del mondo Jannik Sinner, le Final 8 della Coppa Davis, in programma alla nuova “Super Tennis Arena” di Bologna Fiere dal 18 al 23 novembre, registrano un successo di pubblico. Come ha dichiarato il direttore tecnico Paolo Lorenzi, restano disponibili solo un migliaio di biglietti per semifinali e finale.

“Sinner ha scelto di fermarsi dopo le ATP Finals di Torino per riposare, ma con Musetti, Berrettini, Cobolli e una coppia di doppio di alto livello saremo comunque tra i favoriti”, ha sottolineato Lorenzi.

Bologna si prepara a una settimana di grande affluenza: secondo il delegato del sindaco Mattia Santori, il turismo è in crescita e circa il 20% dei biglietti è stato venduto all’estero. In città sono previsti anche eventi collaterali, tra installazioni, panchine e maxi-palle da tennis, oltre a un brunch ufficiale con le delegazioni a Palazzo Re Enzo.

Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale e l’assessora Roberta Frisoni hanno espresso orgoglio per l’evento, che “porta visibilità internazionale e valore turistico alla Regione”.

L’Italia debutterà il 19 novembre nei quarti di finale contro l’Austria.