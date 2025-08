Dazi Usa al 15% sull’Ue dal 7 agosto: borse europee in calo, colpo al Canada con tariffe al 35%

Trump annuncia nuovi dazi e conferma le misure esistenti. Ottawa promette una reazione, mentre Bruxelles rivendica un successo nell’accordo transatlantico

Le tensioni commerciali tornano a farsi sentire sui mercati internazionali. Nella notte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce nuovi dazi sulle importazioni, confermandone altri già esistenti. In particolare, le tariffe verso l’Unione Europea saranno fissate a un massimo del 15% a partire dal prossimo 7 agosto. La decisione ha avuto un impatto immediato sulle borse europee: Milano ha chiuso in calo dell’1,25%, Parigi dell’1,5% e Francoforte dell’1,44%.

Il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic ha commentato la notizia su X, definendo la misura «il primo risultato dell’accordo Ue-Stati Uniti», sottolineando come il tetto massimo del 15% sui dazi possa rafforzare «la stabilità delle imprese europee e la fiducia nell’economia transatlantica». «Gli esportatori europei beneficiano ora di una posizione più competitiva. Il lavoro continua», ha aggiunto.

Se per l’Europa l’impatto appare contenuto, ben diverso è il caso del Canada, che si vede colpito da un aumento delle tariffe fino al 35% su diversi prodotti. «Siamo delusi. Reagiremo», ha dichiarato il premier canadese Mark Carney, annunciando contromisure da parte di Ottawa. La nuova ondata di dazi statunitensi varierà complessivamente dal 10% al 41% e, oltre alle misure che scatteranno il 7 agosto, le tariffe sulle merci spedite via nave entreranno in vigore dal 5 ottobre.

La scelta di Washington segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti commerciali con i partner storici, con i mercati che restano in attesa delle prossime mosse di Ottawa e delle eventuali risposte coordinate dell’Unione Europea.