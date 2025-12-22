Villa Verucchio, iniziano i lavori al nuovo Centro Giovani della Stazione Rosa

Nuovi spazi per le sue iniziative

Sono iniziati oggi i lavori al Centro Giovani "Stazione Rosa" di Villa Verucchio. Inaugurato lo scorso 19 ottobre e già in piena attività, il Centro Giovani con questo intervento avrà a disposizione ulteriori spazi per le sue iniziative.

Spiega il consigliere comunale Fabio Borghesi: "Con questo lavoro la sistemazione del piano terra si potrà dire conclusa. Con la chiusura di una veranda sarà reso fruibile un altro ambiente, ampliando le superfici utili ai frequentatori della Stazione Rosa. Nel 2026 si passerà al completamento del piano superiore".



Per gli attuali lavori il Comune di Verucchio ha stanziato 60 mila euro; la conclusione è prevista entro la fine dell'anno in corso.