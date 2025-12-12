Dazio di 3 euro sui piccoli pacchi in arrivo nell’Ue

Sottotitolo: Misura temporanea dell’Ecofin dal luglio 2026, in attesa di una riforma doganale definitiva

Il Consiglio Ue (Ecofin) ha raggiunto un accordo su un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro per i piccoli pacchi provenienti da Paesi terzi e destinati all’Unione Europea, una misura che riguarda soprattutto il commercio elettronico. L’applicazione del nuovo dazio è prevista a partire dal 1° luglio 2026.

Secondo quanto si apprende da fonti di Bruxelles, la tariffa fissa rimarrà in vigore fino all’adozione di un accordo definitivo che mira a riformare in modo strutturale il sistema doganale, con l’obiettivo di eliminare la soglia di franchigia attualmente prevista per i beni di basso valore. La decisione nasce dal crescente flusso di pacchi legati agli acquisti online, un fenomeno che negli ultimi anni ha messo sotto pressione le autorità doganali europee e ha evidenziato la necessità di una procedura più semplice, trasparente e uniforme.

La misura temporanea permetterà agli Stati membri di gestire in modo più efficace i controlli sulle importazioni e di contrastare eventuali pratiche elusive, in attesa della riforma complessiva del quadro doganale.