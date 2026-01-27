Ddl Stupro, il Senato approva il testo Bongiorno: aumentano le pene

Via il concetto di ‘consenso libero e attuale’, sostituito da ‘volontà contraria’. Il centrodestra vota a favore, opposizioni in rotta

Il disegno di legge sulla violenza sessuale proposto dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha ottenuto il via libera dalla commissione Giustizia del Senato grazie ai voti del centrodestra. Tutte le forze di opposizione, tra cui Pd, M5s, Italia viva e Avs, hanno espresso contrarietà al testo.

Il nuovo testo elimina il concetto di ‘consenso libero e attuale’, sostituendolo con la nozione di ‘volontà contraria’. La proposta prevede inoltre un inasprimento delle pene: da 7 a 13 anni di reclusione nei casi di atti sessuali compiuti con violenza e da 6 a 12 anni per quelli realizzati contro la volontà della vittima.

Le opposizioni non hanno tardato a reagire. Il Pd ha denunciato quella che definisce una “tradimento delle donne” e ha sottolineato la rottura del patto tra Meloni e Schlein. Anche gli altri partiti contrari hanno espresso preoccupazione per il superamento di alcuni principi ritenuti fondamentali nella tutela delle vittime.

Il testo, approvato in commissione, passerà ora all’esame dell’aula del Senato, dove si prevedono ulteriori dibattiti e possibili modifiche.