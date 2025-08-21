De Martino avvisato da un follower dei video intimi sul web

Un messaggio il 9 agosto, il giorno dopo scatta la denuncia a Porto Cervo

Lo showman e conduttore televisivo Stefano De Martino è stato avvertito da un follower della diffusione in rete di un filmato a contenuto intimo che lo ritraeva in compagnia della fidanzata. Il materiale sarebbe stato carpito dal sistema di videosorveglianza e pubblicato online senza il consenso dei diretti interessati.

Il messaggio di allerta è arrivato a De Martino lo scorso 9 agosto. Il fan, riconoscendo il conduttore da alcuni tatuaggi, lo ha informato di quanto stava circolando sul web. Già il giorno successivo, 10 agosto, De Martino ha sporto la prima denuncia presso il commissariato di Polizia di Porto Cervo, dando così avvio alle indagini.

Le autorità stanno ora lavorando per risalire alla fonte della diffusione e per chiarire la dinamica della vicenda.