De Martino, video intimi rubati: indaga la Procura di Roma

Indagine per accesso abusivo a sistema informatico, accertamenti affidati alla Polizia Postale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in merito alla diffusione sul web di alcuni video privati che ritraggono il conduttore televisivo Stefano De Martino in momenti intimi insieme alla compagna. Le immagini sarebbero state sottratte illegalmente dal sistema di videosorveglianza di un’abitazione.

Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. L’ipotesi di reato contestata è quella di accesso abusivo a sistema informatico.

Le verifiche sono state affidate agli investigatori della Polizia Postale, che stanno cercando di ricostruire le modalità con cui i file siano stati prelevati e successivamente diffusi online.

Gli inquirenti lavorano per individuare i responsabili della violazione e chiarire la catena di passaggi che ha portato alla circolazione dei video sul web.