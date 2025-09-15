De Nicolò e Moroni trionfano alla Mezza Maratona Alzheimer

Oltre 6.500 partecipanti a Cesenatico per l’evento solidale, presente anche Romano Prodi

Grande festa di sport e solidarietà a Cesenatico, dove nel weekend si è svolta la 14ª Mezza Maratona Alzheimer, valida anche come 7° Memorial Azeglio Vicini. La due giorni di gare e iniziative ha richiamato quasi 6.500 partecipanti, tra passeggiate, gare giovanili, marce non competitive e la mezza maratona, che ha visto al via anche l’ex premier Romano Prodi.

Sul traguardo del Parco del Levante si sono imposti Nicholas De Nicolò (Dinamo Running), vincitore in 1h08’30” davanti ai compagni di squadra Rachid Benhamdane e Andrea Bonoli, e Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo), dominatrice della prova femminile in 1h22’07”, seguita da Giorgia Bonci e Giorgia Venturi. Quarta Giulia Valentini in 1h’26’46”.

Foto Facebook

La domenica ha sorriso agli atleti romagnoli anche a San Clemente, dove la 16ª Maratonina del vino (10 km) ha visto il dominio della Golden Club Rimini con Brayan Schiaratura (33’45”) e Chiara Sabbatini (46’26”), entrambi davanti a un podio interamente giallorosso.