De Rossi nuovo allenatore del Genoa

L’ex tecnico della Roma prende il posto di Vieira: domani il primo allenamento

Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore della prima squadra, dopo l’esonero di Patrick Vieira. L’ex centrocampista e tecnico della Roma è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo con il club rossoblù.

In attesa del suo arrivo, la seduta odierna sarà diretta dal duo Murgita-Criscito, chiamato a guidare la squadra ad interim. De Rossi, invece, dirigerà il primo allenamento domani.

La presentazione ufficiale del nuovo allenatore, insieme al direttore sportivo Lopez, è prevista per il fine settimana.