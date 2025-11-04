36enne di San Leo si ribalta con l'auto a Santarcangelo: tanta paura, nessun ferito

L'incidente è avvenuto nella rotatoria tra Santarcangelo e San Martino Dei Mulini

Questa mattina (mercoledì 4 novembre), poco dopo le 8. si è verificato un rocambolesco incidente lungo la via Trasversale Marecchia: un 36enne di San Leo, alla guida di una Volkswagen Polo, giunto all'altezza della rotatoria con la Strada di Gronda con direzione centro-periferia, ha perso il controllo, ribaltandosi e capottando. Il conducente è rimasto illeso e il veicolo, dopo i rilievi della Polizia Locale, è stato recuperato dal carro attrezzi. Gli agenti della Polizia Locale, oltre a effettuare i rilievi del caso, hanno regolamentato il traffico vista l’ora piuttosto cospicuo, riuscendo a non interrompere la viabilità, tornata fluida verso le 9.