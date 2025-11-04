Rimini, motociclista ferito nello scontro con un'auto: l'incidente in via Coriano

Coinvolto un 35enne in sella alla sua moto e un anziano alla guida di una Hyundai Atos

Un incidente stradale è avvenuto questa sera (martedì 4 novembre), intorno alle 19, a Rimini, all'incrocio tra le vie Dell'Iris e Coriano. Ad avere la peggio è stato un 35enne in sella a una moto di grossa cilindrata: il giovane stava procedendo sulla via Coriano in direzione Rimini, quando si è scontrato con la parte anteriore destra di una Hyundai Atos, che procedeva nel senso di marcia opposto, guidata da un anziano. Secondo una prima ricostruzione l'auto aveva iniziato la svolta a sinistra verso via dell'Iris. Il 35enne, sbalzato di sella dopo il violento impatto, è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbe grave, dai primi riscontri. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per regolare il traffico.