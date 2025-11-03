Marecchiese, camion perde il carico durante l'orario di punta: traffico paralizzato

L'episodio sul ponte della frazione Torello. Code chilometriche in entrambi i sensi di marcia

Nel tardo pomeriggio di oggi, 3 novembre, il traffico sulla Marecchiese è andato completamente in tilt, proprio durante l’ora di punta. La causa è stata la perdita di carico da parte di un camion trasportatore, che ha rovesciato sull’asfalto un ingente quantitativo di breccia nel tratto del ponte della frazione Torello di San Leo.

I disagi alla circolazione sono stati inevitabili: si sono formate code chilometriche, lunghe circa 1,5 km in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e gli operatori di Anas, impegnati nel ripristino della viabilità e nella pulizia della carreggiata. Al momento, intorno alle 17:30, la situazione sembra in via di normalizzazione e la circolazione dovrebbe presto tornare regolare.