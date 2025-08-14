Debito pubblico da record: a giugno tocca quota 3.070,7 miliardi

Secondo Bankitalia, in sei mesi le entrate tributarie crescono di 8,5 miliardi; solo a giugno +4,2% rispetto al 2024

Il debito delle Amministrazioni pubbliche italiane ha raggiunto un nuovo massimo storico. A giugno 2025, secondo i dati diffusi da Bankitalia, il valore complessivo si è attestato a 3.070,7 miliardi di euro, con un incremento di 18 miliardi rispetto al mese precedente. L’aumento è attribuibile al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, alla crescita delle disponibilità liquide del Tesoro e agli effetti derivanti dagli scarti e premi all’emissione e al rimborso dei titoli, dalla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e dalla variazione dei tassi di cambio.

Sul fronte delle entrate, il bilancio dello Stato registra invece un andamento positivo. A giugno, le entrate tributarie contabilizzate sono state pari a 43,8 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno, le entrate sono aumentate di 8,5 miliardi rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, confermando un trend in ripresa per le casse pubbliche.