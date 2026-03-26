Presentazione sabato 18 aprile alla Biblioteca comunale di Riccione

Con lo sbocciare della stagione più romantica dell’anno, Debora Grossi torna in libreria con “La stagione dei matrimoni”, pubblicato da Minerva Edizioni: un romanzo che cattura lo spirito di questo periodo e lo trasforma in racconto, intrecciando emozioni, segreti e relazioni.

Il libro uscirà mercoledì 15 aprile e sarà presentato al pubblico sabato 18 aprile alle 17, nel giardino della Biblioteca comunale di Riccione (nella sala conferenze in caso di maltempo), nel corso di un appuntamento speciale condotto dalla giornalista Rita Celli.

Oltre alla presentazione dell’opera, l’incontro sarà un dialogo aperto e coinvolgente che permetterà di approfondire la trama del libro, soffermandosi sulle cerimonie e sui riti legati al matrimonio. Durante il pomeriggio, il pubblico verrà simbolicamente trasportato nell’atmosfera di una vera celebrazione: tra parole, suggestioni e letture scelte, l’autrice restituirà le emozioni e i retroscena del “grande giorno”, in un equilibrio raffinato tra riflessione e leggerezza.

L’evento, patrocinato dal Comune di Riccione, rappresenta un’occasione unica per scoprire in anteprima le tematiche di un’opera che promette di emozionare e far riflettere.

La sinossi del libro

Martina Portinari indossa il camice da farmacista solo per portare a termine il suo percorso di studi, ma a Portico di Romagna tutti la conoscono come la “Sacerdotessa dell’Amore”: la celebrante di matrimoni più richiesta dell’Appennino tosco-romagnolo. Chi desidera un rito simbolico unico si rivolge a lei, capace di dare voce a ogni storia con sensibilità e immaginazione. Martina nutre una profonda passione per i racconti d’amore, soprattutto quelli tragici.

Quando Elisabetta e Francesco la scelgono per celebrare le loro nozze, tra i tre nasce subito una forte complicità. Ma l’ombra di antichi segreti familiari emerge presto: Martina si ritrova coinvolta in una spirale di minacce e avvertimenti, mentre anche il suo equilibrio quotidiano in farmacia inizia a vacillare.

A rendere tutto ancora più complesso è Aurelio, affascinante fratello dello sposo e suo testimone, deciso a entrare nella vita della protagonista. Tra la “Biblioteca dei libri liberi” e i vicoli di un borgo sospeso tra realtà e leggenda, la carriera e il cuore della celebre sacerdotessa saranno messi a dura prova.

Nota sull’autrice

Debora Grossi nasce a Rimini nel 1990 ed è laureata in Farmacia. Dal 2018 gestisce “Il Rifugio dei libri”, una piccola libreria gratuita a Riccione, dove organizza eventi culturali e gruppi di lettura. Dal 2021 svolge inoltre l’attività di celebrante di matrimoni.

Nel 2019 esordisce con il romanzo “Il Movimento dei sogni”, scritto insieme all’amica Eleonora Calesini e pubblicato da Fandango Libri; nel 2022 pubblica “Il mare non l’ha fatto Lui” con Minerva Edizioni. Collaboratrice de “Il Resto del Carlino”, cura la rubrica settimanale “Il Segna-Libro”.