Decaro verso la candidatura in Puglia: il centrosinistra stringe sul “campo largo”

Vendola resta in corsa con Avs per il Consiglio regionale. Donno (M5s): «È finito il tempo dell’attesa»

Antonio Decaro appare sempre più vicino a sciogliere la riserva e accettare la candidatura alla presidenza della Regione Puglia come espressione del centrosinistra. Secondo fonti vicine al cosiddetto “campo largo”, l’ex sindaco di Bari sarebbe orientato a dire sì, anche se resta aperta la partita delle alleanze.

La possibile candidatura di Decaro si intreccia infatti con la scelta di Nichi Vendola, leader di Sinistra Italiana e tra i promotori di Avs, che dovrebbe comunque presentarsi per un seggio in Consiglio regionale. Una decisione che non ricalca l’auspicio iniziale del Pd, che aveva chiesto a Vendola un passo indietro per agevolare la definizione della coalizione.

Il coordinatore regionale del M5s, Leonardo Donno, ha lanciato un appello alle altre forze progressiste: «È necessario compiere un serio e definitivo sforzo per superare gli ultimi ostacoli che impediscono di riconoscere in Decaro il candidato oggettivamente più idoneo. È finito il tempo dell’attesa».

Un momento politico cruciale potrebbe arrivare già questa sera, quando alla Festa dell’Unità di Bisceglie è previsto l’intervento congiunto della segretaria dem Elly Schlein e dello stesso Decaro, attesi insieme sul palco.