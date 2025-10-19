Decide Merloni: il Cervia espugna Misano ed è secondo (0-1)

Seconda sconfitta consecutiva per il Misano, che scivola al terzo posto

Misano - Cervia 0-1

MISANO: Orsini, Laro (40' st Cesarini), Bacchiocchi, Cecci, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Alvisi (26' st Maltoni), Camara, Simoncelli, Pecci. A disp.: Conti, Cantelli, Gudenzoni, Tamai, D’Adamo Sandri, Lampani, Piersimoni. All.: Muratori.

CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, N.Maltoni, Mazzotti, Vesi, Drudi, Di Gilio, L.Merloni, Valdinoci, Melandri (29' st Rakaj), Masciullo (45' st Gazzoni). A disp.: Rizzi, Marangoni, Merloni B., Mazzarini F., Biondi, Ndreu, Aruta. All.: Montanari.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 16' st Merloni.

AMMONITI: Cecci, Merloni, Montanari (all. Cervia).

MISANO ADRIATICO Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Misano che tiene il pallino del gioco e il Cervia pronto a ripartire in velocità.

Dopo una prima fase di studio, all’8’ un errore in disimpegno di Orsini regala una grande occasione agli ospiti: la palla attraversa pericolosamente tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a spingerla in rete. Il Cervia continua a rendersi insidioso sui calci piazzati e al 17’ sfiora il vantaggio con Merloni, che di testa su corner di Melandri manda di poco a lato. Al 19’ è ancora Melandri a provarci dal limite, ma Orsini è attento e blocca. Il Misano risponde al 27’ con una bella combinazione tra Camara e Pecci: il numero 9 serve largo l’esterno bianco-celeste che mette un pallone invitante in area, ma nessuno arriva per la deviazione vincente. Nel finale la più grande occasione della prima frazione: al 45’ Simoncelli inventa un filtrante perfetto per Tamagnini, che entra in area da destra e colpisce il palo esterno. Parità all’intervallo, con un Misano propositivo ma impreciso negli ultimi metri e un Cervia compatto e pericoloso nelle ripartenze.

Ripresa vibrante fin dai primi minuti. Al 47’ Bacchiocchi scodella un cross velenoso che costringe Fusconi alla deviazione in corner. Al 51’ splendida combinazione tra Alvisi, Camara e Simoncelli, con quest’ultimo che trova la pronta risposta del portiere ospite. Il Cervia replica subito: all’8’ Drudi calcia forte dal limite, Orsini respinge. Un minuto dopo il portiere bianco-celeste è miracoloso nell’uscita bassa che nega il vantaggio agli ospiti in contropiede. Il match si sblocca al 61’: Masciullo ruba palla e serve Merloni, che si accentra e con un destro a giro preciso supera Orsini per lo 0-1. Il Misano prova a reagire ma fatica a trovare spazi; Melandri al 64’ recupera palla sulla trequarti e calcia, ma Orsini blocca con sicurezza. Nel finale Bacchiocchi sfiora il pareggio con un cross-tiro velenoso all’86’, che costringe Fusconi a smanacciare sul proprio compagno, salvandosi in corner. Nonostante i tentativi nel finale il risultato non cambia: il Cervia espugna il Santamonica e infligge al Misano la prima sconfitta casalinga.