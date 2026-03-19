Definiti gli iscritti del 53° Circuito San Marino

Oltre 50 le vetture pronte a dare spettacolo. Non mancherà anche l’apporto delle Rally Stars, ben 13 iscritte al via che sfileranno lungo il circuito

Gli organizzatori del 53° Circuito San Marino hanno reso pubblico l’elenco iscritti alla manifestazione, che si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo e segnerà l’inizio della stagione rallystica sul territorio della Repubblica di San Marino.

La zona de “I Laghi” sarà la cornice perfetta per un fine settimana ricco di adrenalina per le quattro prove speciali che partiranno dalla mattina di domenica fino al tardo pomeriggio. Ci sarà il vincitore della scorsa edizione, Fabrizio Ferrari, che sarà navigato anche quest’anno da Jessica Michela Perli con la Skoda Fabia EVO che l’anno scorso si è piazzata davanti a tutti.

Confermato il sodalizio tra Davide Simoncini e Umberto Bollini nella classe R5 con la Citroen C3. Jader Vagnini testerà la nuova Lancia Ypsilon Rally4, preparata dal team ProLine, con la naviga sammarinese Alice Palazzi. Nello storico spazio al pilota Under 25 Michele Pellegrini, anno scorso trionfante nelle auto storiche, Nemo Mazza sarà invece navigato da Mauro Marchiori, sarà sempre lui alle note a seguire il pilota sammarinese con la Ford Escort RS durante la stagione europea che i due affronteranno insieme. Presenti anche Enrico Ercolani Volta, Marcello Colombini e Corrado Costa, tra i nomi di punta dello storico.

Non mancherà anche l’apporto delle Rally Stars, ben 13 iscritte al via che sfileranno lungo il circuito.

Tutte le informazioni relative all'evento e l'elenco iscritti è consultabile su questo link: https://www.scuderiasanmarino.com/53-circuito-scuderia-san-marino/