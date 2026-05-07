Degrado e pericoli alla ex scuola Ca’ Bruciate. La segnalazione

Erba alta, presenza di bisce e topi, finestre pericolanti e cavi elettrici esposti: segnalazioni da via Coriano sulla situazione dell’area

Bisce, topi, finestre pericolanti, cavi elettrici pericolosi. Un quadro difficile quello segnalato al 3478809485 dai residenti di via Coriano a Rimini nella zona della ex scuola Ca' Bruciate. "Sono settimane" scrivono "che si attende il taglio dell'erba che è diventata alta, con bisce e topi. In più la ex scuola è in condizioni pessime".

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