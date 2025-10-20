Degrado e sporcizia al Parco Marecchia di Villa Verucchio: la denuncia di un lettore

Un lettore segnala con foto il degrado del Parco Marecchia, polmone verde di Villa Verucchio, in tutte le stagioni.

Un nostro lettore ci ha contattato e ha inviato in redazione una serie di immagini che documentano le attuali condizioni del Parco Marecchia, uno dei polmoni verdi più apprezzati della zona, in diversi periodi dell’anno: primavera, estate e autunno.

Dalle foto emerge un quadro preoccupante di incuria e degrado. Un parco che dovrebbe essere un fiore all’occhiello per la cittadinanza – frequentato da famiglie, sportivi e proprietari di cani – versa invece in uno stato di abbandono che non può passare inosservato.

Tra le criticità segnalate, spicca la situazione dell’area sgambatoio per cani: il bidone destinato alla raccolta dei sacchetti è spesso strapieno e mai svuotato con regolarità, creando cattivi odori e disagi. A ciò si aggiungono atti di vandalismo evidenti, come una panchina in legno sradicata completamente dal terreno, fondamenta in cemento comprese.

Non manca il richiamo al senso civico: chi utilizza le postazioni per il barbecue, ad esempio, spesso lascia sporco e rifiuti a terra, senza curarsi di chi verrà dopo. Un comportamento che denota scarso rispetto per il bene comune.

Il lettore lancia un doppio appello: ai frequentatori del parco, affinché abbiano più cura e rispetto per questo spazio verde, e all’amministrazione comunale, affinché intensifichi la manutenzione e la pulizia del parco, valutando anche l’installazione di telecamere di sorveglianza per scoraggiare e punire gli atti di vandalismo, invitando tutti i cittadini a fare la loro parte nel preservare il patrimonio naturale e urbano della comunità.

