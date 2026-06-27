Del Piero vuole il Rimini: si scatena l'hype. Marco Lombardi: "Collaboriamo"

L'ex campione della Juventus, secondo Il Resto del Carlino, ha parlato con il sindaco Sadegholvaad in call

La collega del Resto del Carlino Donatella Filippi, questa mattina (27 giugno), ha lanciato l'indiscrezione: Alessandro Del Piero sarebbe interessato all'acquisizione del Rimini Calcio, assieme a un imprenditore piemontese. Il progetto, spiega Donatella Filippi, è comunque ancora in fase embrionale: tra Del Piero e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad c'è stato comunque un contatto in videocall.

Sul punto, interviene Marco Lombardi, ex dirigente biancorosso, oggi in AiRiminum (Società di gestione dell'aeroporto Fellini), l'uomo che ha portato Samorì nella cordata di imprenditori guidata da Bianchi, Lanzetti e Alvisi, che è favorita nell'acquisizione della società. Lombardi parla di manifestazione di interesse di Del Piero che "fa piacere e ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio". Questo, infatti, "significa che il valore della storia biancorossa, della città e della sua tifoseria continui ad essere riconosciuto e apprezzato".

La cordata biancorossa è pronta a offrire la propria collaborazione: "Per quanto ci riguarda, lo spirito che ci ha animato sin dall’inizio è stato esclusivamente l’amore per la nostra città e la passione per il calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita. Se anche una figura di grande prestigio, come Alessandro Del Piero, dovesse condividere una visione orientata esclusivamente al bene della Rimini Calcio e della città, da parte nostra ci sarebbe piena disponibilità".

"Del resto - chiosa Lombardi - il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere insieme le migliori energie possibili per restituire la Rimini Calcio alla Città".