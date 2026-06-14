Del Toro trionfa al Delfinato: 7a vittoria stagionale e maglia gialla finale per il messicano "sammarinese"
Ora il Tour de France al fianco di Pogacar
Impresa di grande spessore per il messicano Isaac Del Toro, ormai da tempo residente nella Repubblica di San Marino e presenza abituale sulle strade della provincia di Rimini dove svolge gran parte della preparazione. Il giovane talento della Uae Team Emirates Xrg ha conquistato la sua settima vittoria stagionale, la seconda consecutiva in terra francese, imponendosi nell’ultima tappa del Critérium du Dauphiné, noto anche come Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Una vittoria netta e autoritaria che gli ha permesso non solo di alzare le braccia al cielo ancora una volta, ma anche di conquistare la maglia gialla finale, centrando così il successo nella classifica generale della prestigiosa corsa transalpina, tradizionale banco di prova in vista del grande appuntamento estivo.
Alle sue spalle ha chiuso, staccato di un minuto esatto, lo spagnolo Juan Ayuso, ex compagno di squadra del messicano, mentre terzo si è classificato il norvegese Tobias Johannessen a 1’02”. Del Toro mette così in bacheca il settimo sigillo stagionale.
La tappa finale ha confermato ancora una volta lo straordinario momento di forma del corridore messicano, apparso padrone assoluto della corsa. Come già accaduto nella frazione precedente, Del Toro ha affrontato gli ultimi chilometri in totale controllo, accompagnato dagli applausi del pubblico francese fino al traguardo.
Adesso per “El Torito” si apre il capitolo più atteso della stagione: il Tour de France, dove sarà chiamato a svolgere un ruolo fondamentale al servizio del campione sloveno Tadej Pogacar, leader designato della squadra emiratina e grande favorito per la conquista della maglia gialla di Parigi.