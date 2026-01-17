Delago trionfa nella discesa di Tarvisio: prima vittoria in Coppa del Mondo

L’azzurra precede Weidle-Winkelmann e Vonn. Pirovano sesta, Goggia undicesima

L’azzurra Nicol Delago ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Coppa del Mondo a Tarvisio, in provincia di Udine, centrando il primo successo della carriera nel massimo circuito internazionale. La sciatrice gardenese di 30 anni, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prova cronometrata di ieri sulla pista Di Prampero, ha confermato l’ottimo stato di forma anche in gara, regalando all’Italia un trionfo di grande prestigio alla vigilia delle Olimpiadi.

Delago ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, seconda, e la campionessa statunitense Lindsey Vonn, terza. Buona anche la prova dell’altra azzurra Laura Pirovano, che ha chiuso al sesto posto ex aequo con l’americana Breezy Johnson.

In top ten anche Nadia Delago, sorella minore di Nicol, decima al traguardo. Sofia Goggia ha invece concluso undicesima: la bergamasca non è riuscita a esprimersi al meglio su una pista particolarmente adatta alle scivolatrici, come già emerso nelle prove.