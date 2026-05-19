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Delitto Pierina, il dolore del figlio in aula: “L’ergastolo è la pena giusta per chi ha ucciso mia madre”

Stretta finale per Dassilva, verdetto a metà giugno

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2026 07:05
Delitto Pierina, il dolore del figlio in aula: “L’ergastolo è la pena giusta per chi ha ucciso mia madre” - Il figlio Giuliano
Il figlio Giuliano
Rimini
Cronaca
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Dopo la requisitoria del pm Daniele Paci, che ha chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva, sono intervenuti gli avvocati delle parti civili, legali dei familiari di Pierina Paganelli. Secondo i legali, in aula sarebbero emersi elementi “estremamente importanti” a sostegno dell’accusa.

Molto toccanti le parole dei familiari della vittima, lette durante l’udienza. In particolare quelle della nipote Giorgia Saponi, che ha ricordato il forte legame con la nonna. Commosso il figlio Giuliano: “Credo che l’ergastolo sia una pena giusta per chi ha ucciso mia madre. La verità emersa oggi in aula è quella corretta”.

L’udienza è stata rinviata al 25 maggio, quando parlerà la difesa di Dassilva, che proverà a contestare la solidità delle prove raccolte. La sentenza è attesa tra inizio e metà giugno.

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