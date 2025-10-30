Deloitte premia Gruppo Sgr Rimini: tra le 17 aziende migliori dell’Emilia-Romagna

La società riceve il premio Best Managed Companies Award 2025

Gruppo Sgr Rimini è fra le 17 aziende regionali premiate con il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy assegnato alla Borsa Italiana da Deloitte Private.

Il premio è supportato da Elite-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Siamo orgogliosi di aver ricevuto per il sesto anno consecutivo questo premio – il commento di Matteo Monetti, responsabile Human Resources Gruppo SGR – perché individua, in uno scenario internazionale sempre più volatile e segnato da tensioni commerciali, le aziende che dimostrano e affermano la forza e la resilienza del Made in Italy».

Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta): «Nel valutare le loro performance abbiamo usato parametri consolidati nel tempo e caratterizzanti il nostro premio, in particolare l’attività di cyber security che sta diventando sempre più rilevante per le imprese».