Democrazie e autocrazie: Gianni Vernetti a Rimini in dialogo con Cardelli

Prosegue la rassegna ‘Libri da queste parti 2026'

Instancabile viaggiatore e profondo conoscitore di Medio Oriente, Asia e Africa, Vernetti conduce i lettori lungo un arco geografico e simbolico di oltre 15.000 chilometri — dal Giappone all’Ucraina — attraversando alcuni dei punti più sensibili e strategici del pianeta. Un viaggio che diventa racconto e analisi della nuova competizione globale tra democrazie e autocrazie, tra tensioni militari, trasformazioni tecnologiche e cambiamenti negli equilibri politici ed economici.

Dalla revisione del pacifismo costituzionale giapponese alla strategia difensiva di Taiwan, dalle frizioni tra India e Pakistan lungo i confini himalayani fino al conflitto in Ucraina e al confronto tra Iran e Israele, l’autore restituisce un affresco vivido e documentato di un mondo in rapida trasformazione. Un grande reportage sul campo costruito attraverso incontri con leader politici, militari, intellettuali, dissidenti e cittadini comuni.

Inserito nella collana “Saggi” di Solferino, che raccoglie voci autorevoli della saggistica civile e dell’analisi del presente, Il nuovo grande gioco si colloca nel filone dei reportage contemporanei capaci di intrecciare narrazione e interpretazione geopolitica.

A dialogare con l’autore sarà Claudio Cardelli, da anni attivo nell’organizzazione di incontri e iniziative di approfondimento dedicate alla cultura tibetana e ai temi geopolitici asiatici e presidente dell’Associazione Italia-Tibet, che promuove l’evento insieme alla Biblioteca Gambalunga. L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali della vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini.

Gianni Vernetti, nato a Torino nel 1960, è editorialista e scrittore. È stato deputato e sottosegretario agli Affari Esteri, rivolgendo il proprio impegno politico e civile ai temi dei diritti umani, della democrazia, dell’ambiente e della sicurezza internazionale. Negli ultimi anni si è dedicato all’analisi e allo studio del crescente confronto fra democrazie e regimi autoritari, di cui ha scritto per «La Stampa», «la Repubblica» e «Linkiesta».