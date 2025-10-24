Deriso, picchiato e rapinato sul bus da un "branco": arrestati gli aggressori che si filmavano

Manette per cinque bulli, due fermati a Rimini

Due dei cinque giovani coinvolti nella brutale aggressione e rapina di un 19enne a Reggio Emilia sono stati rintracciati e arrestati nel Riminese. L’operazione, condotta dai carabinieri di Reggio Emilia con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Rimini e Benevento, ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari.

I fatti risalgono all’estate scorsa: il gruppo, composto da ragazzi tra i 17 e i 18 anni, avrebbe deriso la vittima a bordo di un autobus di linea per poi seguirla alla fermata, picchiarla con calci, pugni e una bottigliata in testa e rubarle il telefono e altri effetti personali.

Grazie alle immagini delle telecamere, alle testimonianze e a un video postato dagli stessi aggressori sui social, gli inquirenti sono riusciti a identificarli. Tre maggiorenni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere — due già arrestati, mentre uno è ancora ricercato — e due minorenni sono stati trasferiti in un istituto penale minorile su disposizione del Tribunale dei minori di Bologna.

Le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, proseguono anche sul territorio di Rimini, dove si trovavano alcuni dei giovani coinvolti nella vicenda.