La Ducati Academy cerca i campioni del domani: nel progetto anche Devis Bergamini, da Gabicce

Il giovane pilota romagnolo protagonista del nuovo talent challenge Ducati sostenuto dall’azienda, con debutto a Misano e obiettivo crescita nel motociclismo internazionale

WRS investe sul futuro del motociclismo e lo fa in modo concreto, sostenendo un promettente talento romagnolo. L’impegno prende forma nel V2 Future Champ Ducati Academy, il nuovo talent challenge ideato e organizzato da Garage 51 in collaborazione con Ducati: WRS, azienda produttrice di componenti aerodinamiche per moto ad alte prestazioni, ha acquistato una Ducati Panigale V2 destinata al campionato e ha individuato il pilota a cui affidarla. Una decisione condivisa con il promoter, costruita guardando al potenziale e al percorso di crescita.

La moto, gestita dal team Bull Bikes - WRS, sarà guidata da Devis Bergamini, classe 2003 cresciuto a Gabicce, vicecampione europeo lo scorso anno nella Yamaha R7 Cup. Un legame che rafforza il senso dell’iniziativa: sostenere il talento partendo dal proprio territorio. Un coinvolgimento vero, che va oltre la presenza del cupolino prodotto da WRS che equipaggia tutte le moto: l’obiettivo è mettere un giovane pilota nelle condizioni migliori per crescere e mettersi in luce.

WRS è un brand che unisce competenza tecnica e cultura italiana, con uno sguardo aperto verso l’innovazione. Nel suo modo di muoversi si riconosce anche l’energia tipica della Romagna: dinamica, pragmatica, orientata a costruire nuove opportunità. Una spinta continua che mantiene al centro la relazione con una comunità fatta di appassionati, team e rider.

Per questo WRS ha scelto il V2 Future Champ Ducati Academy, un progetto che si distingue per il supporto ai piloti: personale Ducati sempre in pista, gestione tecnica completa delle moto e, per i più meritevoli, test su moto di categorie superiori. Un sistema unico nel panorama racing: una vera Academy che accompagna i piloti nella crescita tecnica, mentale e professionale, sotto la guida di Michele Pirro e attraverso il metodo sviluppato da Garage 51.

Il campionato prenderà il via sabato 24 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli e prevede sei tappe, due delle quali all’interno di contesti prestigiosi come il World Ducati Week - di cui è parte integrante del calendario degli eventi in programma pianificati anche per celebrare il centenario Ducati - e il Mondiale WorldSBK, sempre a Misano Adriatico.

L’iniziativa consolida anche il rapporto tra WRS e Ducati, già forte in ambito racing: WRS è sponsor tecnico del team Ducati Lenovo in MotoGP e del team Aruba.it Racing Ducati in Superbike, oltre a realizzare i cupolini per le Desmosedici GP e le Panigale V4 R impegnate nei campionati mondiali.

Nicolas Zavoli, CEO di WRS commenta:

«Il V2 Future Champ riflette perfettamente i valori di WRS: passione per il motorsport, innovazione e responsabilità. È un progetto che ci entusiasma perché valorizza il talento visto che tutti i piloti avranno a disposizione la stessa moto. È un campionato che guarda avanti, proprio come la nostra azienda. Essere al fianco di Ducati in MotoGP è un grande orgoglio, ma supportare l’Academy nata da un’idea di Michele Pirro e un giovane pilota di Cattolica è altrettanto importante per noi».

Michele Pirro - Ambassador V2 Future Champ Ducati Academy commenta:

«Per me e per Garage 51 sapere che un’azienda come WRS abbia creduto nel progetto della V2 Future Champ Ducati Academy rappresenta una grande soddisfazione sportiva e professionale. WRS, schierando al via Devis Bergamini, ha dimostrato di aver interpretato perfettamente lo spirito con cui è stata costruita questa serie che, in virtù della parità tecnica, premierà i piloti più meritevoli! I test di Misano ci hanno confermato che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, tanti piloti, provenienti da tutto il mondo, si sono impegnati, già da queste prime prove, al 100% per dimostrare il loro valore e la loro professionalità! Ora pochi giorni, e si spegneranno a Misano, i primi storici semafori stagionali della V2 Future Champ Ducati Academy e noi non vediamo l’ora di contribuire alla crescita di tutti i giovani talenti schierati al via!».

Devis Bergamini commenta:

«Entrare a far parte dell’Academy del Garage 51 è una grande occasione per me, devo ringraziare WRS che, insieme al team Bull Bikes, ha dato un contributo decisivo perché questo fosse possibile. Spero di ottenere grandi risultati e condividere i successi con tutti quelli che mi aiutato».