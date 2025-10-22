“Di tutti i colori”: teatro e memoria dello Stretto di Messina a Poggio Torriana

Domenica 26 ottobre la Sala Teatro ospita “Di tutti i colori”, progetto finale della trilogia dedicata al mare e alla tutela ambientale

Domenica 26 ottobre alle 17.30 prosegue Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 11^ edizione che l'associazione quotidianacom cura presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana (RN).

Protagonista sarà Dario Natale, fondatore della compagnia lametina Scenari Visibili e autore e interprete di “Di tutti i colori”, progetto che chiude una trilogia dedicata al mare e alla difesa dell’ambiente iniziata con “Patres” (Premio Inventaria Roma-Pradella Milano-MEI Faenza), e proseguita con lo spettacolo evento “Quattro Pietre”.

“Non c'è blu senza giallo senza arancione” diceva Van Gogh, e potrebbe anche significare che non c’è felicità senza tristezza. Ma in quella particolare luce cangiante che investe lo Stretto di Messina, basta osservare il colore “cielo che passa”, per riconoscere tra i due estremi che non si possono più toccare, il senso di una vita. Di tutti i colori viaggia, appunto, nello Stretto, attraverso lo sguardo e i ricordi di un uomo: un lembo di mare che diviene metafora di memoria, quella che a volte sembra sfuggirci, come sottolinea l’autore, mosso dal desiderio di parlare di quest’area così iconica e al tempo stesso da tutelare.

Saro è il motore del ricordo, insieme all’uomo che lo ascolta: due personaggi cui Natale dà anima ed emozioni. Saro diviene lo Stretto, che conosce “piega per piega, magagna per magagna”. E, insieme ai colori, i viaggi in un mondo tra mito e storia, la guerra, le navi che solcano quel tratto tra Calabria e Sicilia, le “femminote” (le contrabbandiere di sale descritte nel romanzo Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo), che custodiscono i segreti di quel mondo.

Un mondo a sé stante, ma che riflette la vita; un mondo sempre mutevole, che pensi di avere conosciuto ma ti sfugge subito nuovamente. La sua unicità, frutto del mescolarsi di quei colori, di culture, di persone.

Mentre Vivevo è realizzato con il sostegno del Bando Cultura Comune Poggio Torriana in collaborazione con Rivierabanca.



Inizio ore 17.30