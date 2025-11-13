Diabete e benessere sul lavoro: a novembre la campagna di sensibilizzazione in Romagna

Iniziative aperte a tutti con medici e associazioni per promuovere diagnosi precoce, inclusione e corretti stili di vita

Il 14 novembre torna la Giornata Mondiale del Diabete, promossa da International Diabetes Federation (IDF) e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il tema dell’anno, “Diabetes across life stages”, si inserisce nel focus biennale 2025–2026 dedicato a “Diabete e benessere”, con un’attenzione specifica nel 2025 a “Diabete e mondo del lavoro”, per favorire inclusione, tutele e salute delle persone con diabete nei contesti professionali.

“Il diabete rappresenta una delle più rilevanti emergenze sanitarie globali – spiega il dottor Paolo Di Bartolo, direttore del Programma Aziendale Assistenza Diabetologica della Romagna – visto che oltre 530 milioni di persone nel mondo convivono con la malattia, molte senza una diagnosi tempestiva o un adeguato accesso alle cure. In Italia si stimano 3,5 – 4 milioni di persone con diabete, con un impatto significativo sulla qualità di vita, sulla produttività e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel territorio dell’AUSL della Romagna la rete assistenziale accompagna oltre 80.000 persone con diabete, grazie a un sistema capillare e integrato che coinvolge medici di medicina generale, diabetologie dell’adulto e pediatriche, e team multidisciplinari, garantendo prossimità, presa in carico globale e continuità assistenziale”.

La Giornata Mondiale del Diabete 2025 richiama la necessità di:

• Promuovere diagnosi precoce e screening in tutte le età — l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver introdotto per legge lo screening per il diabete di tipo 1 su tutta la popolazione pediatrica;

• Favorire ambienti di lavoro inclusivi, capaci di contrastare stigma e discriminazione, e di tutelare la salute delle persone con diabete;

• Ridurre l’inerzia terapeutica, raggiungendo tempestivamente gli obiettivi clinici, incluso l’ottimo controllo glicemico;

• Garantire accesso all’innovazione terapeutica e tecnologica, come farmaci di ultima generazione e sistemi avanzati di monitoraggio e infusione insulinica;

• Potenziare l’educazione terapeutica e i modelli di cura multidisciplinari, centrati sulla persona.

Le “Piazze del Diabete” in Romagna: salute, screening e informazione per i cittadini

Per promuovere consapevolezza, prevenzione e accesso alle cure, nel mese di novembre la Romagna sarà animata dalle “Piazze del Diabete”, iniziative aperte alla comunità con attività gratuite di screening, informazione ed educazione sanitaria.

L’iniziativa vede la partecipazione congiunta di: “Associazione delle persone con diabete della Provincia di Ravenna” e “Diabete Romagna”, Lions Club, Croce Rossa Italiana, Diabetologie dell’adulto e pediatriche dell’AUSL della Romagna e medici e professionisti sanitari del territorio

“Un impegno condiviso per la salute di oggi e di domani – sottolinea il dottor Di Bartolo - Investire nella prevenzione e nella cura del diabete significa migliorare la vita delle persone, sostenere le famiglie, rafforzare la comunità e garantire sostenibilità al nostro sistema sanitario. Il 14 novembre uniamoci per promuovere consapevolezza diritti, inclusione e salute: perché il diabete riguarda tutte le età, tutti i contesti di vita, e ognuno di noi”.

Piazze del Diabete – Giornata Mondiale del Diabete 2025

Provincia di Rimini

Riccione – Piazza Matteotti – sabato 15 novembre (8.30–12.30)

Rimini – Corso d’Augusto – sabato 15 novembre (8.30–12.30)

Rimini – Coop La Colonnella – domenica 16 novembre (8.30–12.30)

Rimini – Sede associazione Diabete Romagna – tutto novembre

Santarcangelo di Romagna – Fiera di San Martino – domenica 9 novembre (8.30–12.30 / 14.30–18.30)