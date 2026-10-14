Diabetes Marathon Health 2026, a Rimini un convegno gratuito su prevenzione e nuove tecnologie per il diabete

Sabato 7 novembre al Centro Congressi SGR medici e specialisti della Romagna si confronteranno su prevenzione, diabete in età pediatrica, monitoraggio della glicemia e innovazioni nella cura

Sabato 7 novembre 2026, a partire dalle ore 8:30, torna presso il Centro Congressi SGR di Rimini, in Via Chiabrera 34, Diabetes Marathon Health. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali e di approfondimento della più ampia manifestazione Diabetes Marathon, promossa in partnership con l'Associazione Diabete Romagna, ed è stata pensata come uno spazio aperto a tutti in cui condividere riflessioni, informazioni ed esperienze direttamente dalle voci dei medici, dei pediatri e dei professionisti della salute che ogni giorno affrontano il diabete sul territorio romagnolo al fianco dei pazienti e delle loro famiglie.

L'appuntamento di quest'anno mette al centro la prevenzione e l'innovazione scientifica con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'intera comunità. L'evento è gratuito ed è rivolto a un pubblico ampio: non solo alle persone che convivono con la patologia e ai loro familiari, ma anche al personale delle scuole, agli allenatori sportivi, agli educatori e a chiunque voglia comprendere meglio una malattia cronica di grande impatto sociale. Attraverso interventi di ampia portata, il convegno intende offrire strumenti utili per la gestione quotidiana della salute, dagli stili di vita corretti all'accettazione psicologica della malattia.

L'evento, diretto dal Responsabile Scientifico, la Dott.ssa Silvia Taroni della U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche Romagna, vedrà il confronto con il pubblico di una squadra multidisciplinare di esperti proveniente dai principali presidi sanitari del territorio romagnolo. Il convegno vedrà la partecipazione dei professionisti di Forlì, con Silvia Acquati, Adriana Fumarola, Chiara Garavini, Benedetta Mainetti, Alessandra Piancastelli, Chiara Santini e Silvia Taroni, insieme ai colleghi di Cesena, rappresentati da Mariella Celico, Stefania Lasorella e Benedetta Vestrucci, ai medici della sede di Rimini, con Matteo Bruglia e Francesca Libertucci, e alle specialiste di Ravenna, Vanna Graziani e Arianna Mazzotti.

Il percorso della mattinata si snoderà attraverso un racconto diviso in due grandi momenti di approfondimento. Dopo l'accoglienza dei partecipanti alle 08:30 e l'apertura ufficiale dei lavori alle 09:00 con i saluti di Marco Tellarini per Diabete Romagna e l'introduzione del direttore della U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche Romagna, Giovanni Corona, prenderà il via la prima sessione dedicata al tema "Diabete mellito tipo 1: prevenire non solo curare", moderata da Benedetta Mainetti e Francesca Pellicano. Vanna Graziani aprirà la discussione delineando le nuove prospettive nella prevenzione del diabete di tipo 1, seguita dall'intervento di Benedetta Vestrucci e Stefania Lasorella incentrato sulla prevenzione dell'obesità in età pediatrica. La riflessione proseguirà poi sull'adulto con Silvia Taroni e Chiara Santini, prima di passare al ruolo cruciale dell 'infermiere nell'educazione terapeutica e nello stile di vita insieme ad Alessandra Piancastelli e Chiara Garavini, per poi concludere con un fondamentale focus curato dalla figura dello psicologo pediatrico sull'importanza dell'accettazione della malattia.

A seguire, la seconda sessione esplorerà "La tecnologia per la gestione ed il trattamento del diabete mellito", con la moderazione di Silvia Acquati e Matteo Bruglia. Mariella Celico illustrerà le ultime novità sui sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, CGM, mentre Adriana Fumarola e Francesca Libertucci approfondiranno rispettivamente le innovazioni nei sistemi integrati AID in età pediatrica e l'utilizzo delle penne intelligenti, smart pens. Silvia Taroni affronterà poi un tema di grande delicatezza come la gravidanza e la prevenzione attraverso le nuove tecnologie. La mattinata si avvierà verso la conclusione con il dibattito finale delle 12:40 e le sintesi conclusive affidate a Giovanni Corona alle 13:00.

Diabetes Marathon Health è l’evento conclusivo della lunga maratona di solidarietà di Diabetes Marathon, la manifestazione che attraversa le città della Romagna, ideata e realizzata dall’associazione Diabete Romagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sul diabete e raccogliere fondi essenziali per sostenere adulti e bambini che ne soffrono.

L’intera manifestazione è resa possibile grazie al supporto continuo delle istituzioni, dei volontari e delle realtà amiche del territorio, in particolare: Ferri, Antico Forno della Romagna, Formula Ambiente, Martini, Molino Spadoni, Technogym e Wellness Foundation, Forlifarma, Coop Alleanza 3.0, Jingold, Alliance Farmacie Comunali, Boots, Brico Io e Idrozeta, FP Trasmissioni, Olitalia, Ceracarta, Forlì Ambiente, Dorelan, Start Romagna, Comaco Italiana, Plastisavio, Rete Servizi Agricoltura, the web factory.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma la disponibilità dei posti in sala è limitata