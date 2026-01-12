Dialogo e pace al centro dell’incontro tra Vaticano e San Marino

Colloqui su crisi internazionali, diplomazia multilaterale e dialogo interreligioso

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i quali hanno poi incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

"Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state evidenziate le eccellenti relazioni bilaterali esistenti, nonché il contributo della Chiesa nella società sammarinese. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati sulle crisi internazionali in corso, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, sulla collaborazione nell'ambito della diplomazia multilaterale, sull'importanza del dialogo interreligioso nella promozione della pace", riferisce un comunicato della Santa Sede.