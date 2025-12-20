Dialogo interreligioso, una sfida globale: al via il Corso di Alta Formazione

Fino al 16 gennaio 2026 il corso promosso dall’Istituto Marvelli e dall’Università di San Marino, interamente online e con docenti di rilievo internazionale

Sono aperte fino al 16 gennaio 2026 le iscrizioni al Corso di Alta Formazione (CAF) in Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro e dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino.

Mai come oggi il dialogo interreligioso e interculturale appare urgente e necessario. È una sfida che interpella il presente e il futuro delle relazioni tra popoli, culture e fedi. Il Corso nasce proprio con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di lettura e di azione, capaci di coniugare conoscenza, dialogo, apertura e responsabilità di fronte alle grandi questioni globali. Il dialogo ci sta a cuore, ci riguarda.

Nel 2026 il CAF sarà erogato interamente in modalità di didattica a distanza, permettendo la partecipazione da tutta Italia e anche dall’estero. Il Corso è realizzato in collaborazione con il Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana e con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

Il percorso formativo si avvale della presenza di docenti e studiosi di rilievo internazionale, tra cui: Kurt Appel, Miriam Camerini, Franco Cardini, Aldo Ferrari, Laris Gaiser, Sharazad Houshmand, David Neuhaus sj, Emanuela Prinzivalli, Brunetto Salvarani, Simona Segoloni, Piero Stefani.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto Marvelli.

