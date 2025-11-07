Dialogo tra le fedi e geopolitica: a San Marino e Rimini il corso che unisce culture e religioni

Un’iniziativa formativa per leggere le sfide globali e favorire il dialogo interreligioso. Tra i docenti anche Franco Cardini e Sharazad Houshmand

Le religioni sono davvero causa di conflitti, o piuttosto realtà dell’umano facilmente strumentalizzabili?

Mai come oggi il dialogo interreligioso e interculturale appare urgente e necessario.

Le religioni, infatti, non appartengono soltanto alla sfera privata, ma sono a pieno titolo attori dello spazio pubblico e socio-politico. Influenzano le relazioni internazionali, incidono sui conflitti e partecipano ai processi di pace e di integrazione, anche all’interno dei diversi contesti nazionali.

Il Corso di Alta Formazione (CAF) in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali nasce per offrire strumenti concreti di lettura e di azione di fronte alle sfide globali, promuovendo una sinergia tra conoscenza, dialogo, apertura e responsabilità.

Fin dal suo esordio il Corso ha dedicato particolare attenzione al mondo ortodosso e all’area del Mediterraneo, ampliando negli anni l’interesse al confronto con l’Islam, l’Ebraismo e il Buddismo, in un costante spirito di ricerca e collaborazione.

Nell’anno accademico in corso, il CAF sarà erogato in modalità di didattica a distanza, rendendo possibile la partecipazione da tutta Italia e anche dall’estero.

Il Corso è promosso dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, in collaborazione con il Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana e la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

Tra i docenti di questa edizione figurano studiosi di rilievo internazionale, tra cui: Franco Cardini, Miriam Camerini, Sharazad Houshmand, Brunetto Salvarani, Simona Segoloni, Kurt Appel, Laris Gaiser, David Neuhaus sj, Piero Stefani, Emanuela Prinzivalli, Aldo Ferrari.

Le iscrizioni sono aperte presso la Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, in Via Covignano 265, 47923 Rimini.