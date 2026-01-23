Dibattito sicurezza, Beatriz Colombo: "Governo Meloni: fatti e difesa concreta dei cittadini"

La deputata Fdi: "Negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto più del Governo Meloni per aumentare gli organici delle Forze di Polizia"

Sulla sicurezza è in fermento il dibattito politico, con le amministrazioni locali del Pd che mettono in evidenza le responsabilità del governo, mentre i rappresentanti locali del centrodestra respingono le accuse, attribuendo responsabilità invece agli stessi amministratori oppure ai precedenti governi di centrosinistra.

Nel dibattito è la volta di Beatriz Colombo, reduce da un incontro in Questura a Rimini. "I fatti dicono una cosa semplice: negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto più del Governo Meloni per aumentare gli organici delle Forze di Polizia. Lo certificano i dati del Viminale. Punto. Chi oggi prova a dare lezioni sulla sicurezza dovrebbe prima fare mea culpa. Perché è con il Conte II, con l’asse Pd–M5S, che si è toccato uno dei livelli più bassi di assunzioni. E ancora prima, con il governo Monti, si arrivò perfino a ridurre gli organici dei corsi di polizia: una scelta miope di cui paghiamo lo scotto oggi, con pensionamenti senza ricambio immediato".

Colombo ribadisce: "Con l'attuale Governo cambiata rotta: più risorse, più assunzioni, più strumenti per le donne e gli uomini in divisa. Non chiacchiere: interventi concreti e un lavoro serio su un piano di riposizionamento degli organici, perché la sicurezza non si improvvisa e non si gestisce con gli slogan".

La deputata di Fratelli d'Italia invita i politici di centrosinistra a non fare strumentalizzazioni: "La sicurezza è un tema troppo serio per essere usato come clava politica, soprattutto da chi ha governato lasciando buchi negli organici e problemi irrisolti".

"Il Governo Meloni continua su questa strada: difendere i cittadini, tutelare chi indossa una divisa, e garantire presenza vera sul territorio. Con serietà, con responsabilità, con i fatti", chiosa Colombo.