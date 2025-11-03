Diciottenne ucciso a Boscoreale, si costituiscono due giovani

A sparare sarebbe stato un coetaneo della vittima. I ragazzi, di 18 e 23 anni, si sono presentati ai carabinieri: atteso un provvedimento di fermo

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono costituiti ai carabinieri dichiarando di essere responsabili della sparatoria in cui ha perso la vita Pasquale Nappo, il diciottenne ucciso a Boscoreale, nel Napoletano.

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere i colpi di pistola sarebbe stato il coetaneo della vittima. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter quando avrebbero raggiunto e colpito Nappo. Uno dei proiettili è risultato fatale.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e il movente dell’agguato. Nelle prossime ore potrebbe essere emesso un provvedimento di fermo nei confronti dei due giovani.