Dida e il Milanese Imbruttito Lanzoni: le immagini della Milan Cup di Cattolica

Il backstage del torneo con le immagini video: ospiti anche Longoni, portiere Primavera Milan, e Romina Minadeo

Cattolica anche per questa stagione saluta la Milan Cup 2025. Un'esperienza fantastica per tutti i presenti quella vissuta nel fine settimana appena trascorso all’interno della splendida cornice dello stadio Giorgio Calbi: 196 le gare giocate che hanno coinvolto una splendida cornice di pubblico e soprattutto 700 giovani rossonere e rossoneri per una grande festa.

Emozioni e divertimento, in campo e fuori, per i giovani atleti che hanno vissuto tre giornate speciali grazie a partner come Banco BPM, organizzatori e ospiti speciali, su tutti l’ex portiere della Nazionale brasiliana e del Milan Nelson Dida. La 11ª edizione del torneo ha visto la partecipazione di tantissime Academy rossonere.

Tra premi individuali e di squadra, ecco tutti i risultati dell'evento.

CATEGORIA PRIMI CALCI 2016/2017

• 1° classificato Luciano Manara

• 2° classificato Canegrate

• 3° classificato Rari Nantes Siracusa

CATEGORIA PULCINI 2014

• 1° classificato Mapello

• 2° classificato Canegrate

• 3° classificato Thiene 1908

CATEGORIA PULCINI 2015

• 1° classificato Aldini

• 2° classificato CB Academy

• 3° classificato Club Milano

PREMI SPECIALI

• Trofeo Tino Borneo per il gol più bello a Samuel Rahmanaj (Luciano Manara)

• Trofeo "Miglior Tifoseria" al Tribiano

• Trofeo "Patrizio Billio" premio Fair Play a Domenico Cali’ (Lombardia Uno)

• Trofeo #MilanGentile alla Glaudius Pescara

• Miglior portiere 2014 a Christian Protti (Eracle)

• Miglior portiere 2015 a Nicolo’ Castelli (Eracle)

• Miglior marcatore 2016/2017 Giovanni Nigro (Rari Nantes Siracusa)

• Miglior marcatore 2014 a Alessio Fortunato (Balsignano)

• Miglior marcatore 2015 a Jacopo Carletti (Luino 1910)

• Miglior portiere 2016/17 a Diego Veronelli (Luciano Manara)