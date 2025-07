Dieci anni di Rimini Shopping Night: il centro storico si trasforma ogni mercoledì

Il programma prevede shopping, cultura e divertimento

Torna a Rimini uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Rimini Shopping Night, che nel 2025 festeggia il suo decimo anniversario. A partire da mercoledì 25 giugno fino al 27 agosto, ogni mercoledì sera il centro storico si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto, animato da eventi, spettacoli, mercatini e aperture straordinarie dei negozi.

Conferenza stampa Shopping night

L’iniziativa, coordinata da Cna Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e dell’Associazione Albergatori di Rimini, e con il sostegno di Assicoop Romagna Futura – Unipol, offre un’esperienza unica che unisce shopping, cultura e intrattenimento per cittadini e turisti.

Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini

Il programma prevede: Musica dal vivo, spettacoli itineranti e show cooking. Mercatini tematici, tra cui “Ricordi in soffitta” e l’artigianato in piazza Tre Martiri. Aperture serali dei musei, visite guidate a piedi e in bicicletta a tema felliniano. Eventi sportivi, esibizioni di scuole di danza e attività per bambini.

Davide Ortalli

Nel 2024 l’evento ha registrato oltre 90.000 presenze, con circa 8.000 partecipanti ogni serata e oltre 200 attività coinvolte. Anche per il 2025 si prevede un grande successo, grazie a un’offerta sempre più ricca che rafforza il legame tra il centro storico e la zona mare.