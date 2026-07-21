Dieci salvataggi a Bellaria Igea Marina: sei bambini trascinati dalla corrente

Con bandiera rossa e mare agitato è fondamentale non entrare in acqua

Weekend di intenso lavoro per i bagnini di Bellaria Igea Marina, protagonisti di una decina di interventi di soccorso. L'episodio più critico si è verificato sabato pomeriggio, quando sei bambini tra i 5 e i 7 anni sono stati trascinati dalla corrente verso gli scogli. Tre bagnini sono intervenuti rapidamente, riportandoli in sicurezza senza conseguenze.

Domenica mattina, con mare mosso e bandiera rossa, una turista tedesca di 40 anni e il figlio di 14 anni sono stati recuperati dopo essere stati spinti al largo su un materassino. Poco dopo, altri due uomini in difficoltà vicino agli scogli sono stati salvati con il moscone.

I bagnini rinnovano l'appello alla prudenza: con bandiera rossa e mare agitato è fondamentale non entrare in acqua e non sottovalutare la forza delle correnti.