Diegaro, prova di maturità: i ragazzi di Giorgi indenni a Misano (1-1)

Apre Guarino, pari Misano con Tamagnini

Misano - Diegaro 1-1

MISANO: Orsini, Fabbri, Laro (11' st Villanova), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov (25' st Alvisi), Camara, Simoncelli, Di Pollina. A disp.: Conti, Cesarini, Casali, Cantelli, D’Adamo Sandri, Castro, Pasos. All.: Muratori.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Fiumi, Guarino (31' st Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (38' st Ensini), Bonandi (31' st Giacalone), Pasini (17' st Baldinini). A disp.: Barducci, Frosio, Giorgini, Maiolani, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 6' st Guarino 30' st Tamagnini.

AMMONITI: Laro, Di Pollina, Fabbri.

MISANO ADRIATICO Partita molto vivace fin dai primi minuti, con continui ribaltamenti di fronte ma nessuna conclusione realmente pericolosa verso i due portieri. Al 13’ Tamagnini scappa sulla destra e mette un cross basso perfetto per Simoncelli, che in scivolata trova la risposta provvidenziale di Zammarchi.

Al 28’ Camara punta l’uomo e da posizione defilata colpisce l’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Il Misano cresce nel finale: al 41’ sugli sviluppi di un corner Tamagnini calcia di destro, trovando il salvataggio sulla linea della difesa ospite. Si va al riposo sullo 0-0, dopo una frazione intensa e aperta.

Al 48’ il Misano sfiora il vantaggio: Di Pollina crossa sul secondo palo per Tamagnini, che in scivolata manca il tap-in per un soffio. Tre minuti dopo arriva però il gol del Diegaro: Soumahin arriva sul fondo e serve arretrato Guarino, che colpisce sotto la traversa per lo 0-1. La risposta bianco-celeste arriva al 61’, quando Villanova attacca lo spazio e calcia forte, trovando la parata in due tempi di Zammarchi. Al 75’ il Misano pareggia: azione sulla sinistra di Alvisi, cross morbido sul secondo palo e Tamagnini, con un gran tiro al volo, firma l’1-1. Nel recupero i bianco-celesti sfiorano la vittoria: al 93’ Villanova colpisce il palo da posizione difficilissima, e al 94’ Gudenzoni di testa manda a lato. Finisce 1-1 un match combattuto, vibrante e ricco di emozioni.