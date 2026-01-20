Diego forse contattato in rete: l’ipotesi del sequestro

La Procura indaga per sottrazione di minore sulla scomparsa del 14enne di San Giovanni Lupatoto

Diego Baroni potrebbe non essersi allontanato volontariamente. È questa una delle ipotesi principali al vaglio degli investigatori che stanno seguendo il caso della scomparsa del 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, di cui non si hanno notizie da otto giorni. Il ragazzo era uscito di casa per recarsi a scuola, ma non vi è mai arrivato, facendo perdere completamente le proprie tracce.

La Procura di Verona, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati, ha ora deciso di procedere formalmente per sottrazione di minore. L’ipotesi di reato, al momento, è contestata a carico di ignoti, ma segna un cambio di passo nelle indagini.

Tra le piste considerate con maggiore attenzione vi è quella di un possibile contatto avvenuto online. Gli inquirenti non escludono che Diego possa essere stato avvicinato da qualcuno conosciuto in rete, una persona che potrebbe averlo convinto ad allontanarsi o che, in queste ore, potrebbe nasconderlo o agevolarne la fuga.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre gli investigatori continuano ad analizzare dispositivi elettronici, contatti e movimenti del ragazzo, nel tentativo di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa e fare piena luce su una vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità.