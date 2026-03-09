Altarimini

Domenica 29 marzo arriva a Rimini la “Sausage Walk”, la camminata dei cani bassotti

A Rimini la Sausage Walk: la camminata dei bassotti che unisce diverse città d’Italia tra divertimento e solidarietà

09 marzo 2026 09:27
Domenica 29 marzo si terrà la Sausage Walk, la simpatica camminata dedicata ai cani bassotti che si svolgerà in contemporanea in diverse città d’Italia. Quest’anno l’evento farà tappa anche a Rimini, portando sul lungomare e nelle strade della città tanti bassotti e i loro proprietari per una mattinata all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà. La Sausage Walk è un appuntamento pensato per tutti gli amanti dei bassotti e degli animali in generale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra appassionati, ma anche di sensibilizzare il pubblico sull’adozione responsabile e sull’importanza di aiutare i cani più bisognosi. Per partecipare non è necessario iscriversi formalmente all’evento. È sufficiente scrivere alla mail [email protected] per ordinare e acquistare il kit di partecipazione, disponibile al costo di 19 euro. Una parte della quota, 3 euro, sarà devoluta in beneficenza a un’associazione che si occupa del recupero e dell’adozione dei bassotti meno fortunati, contribuendo così a sostenere il loro percorso verso una nuova famiglia. L’evento rappresenta quindi non solo una passeggiata divertente per i bassotti e i loro proprietari, ma anche un’occasione concreta per fare del bene e supportare chi si impegna ogni giorno nella tutela degli animali. Chiunque voglia partecipare o semplicemente assistere alla colorata sfilata di bassotti è invitato a prendere parte alla giornata. Gli organizzatori invitano inoltre a condividere e diffondere l’evento per aiutare a promuovere l’iniziativa e far conoscere questa speciale camminata dedicata ai piccoli “cani salsiccia”.

