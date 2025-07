Diesel Euro 5, a Rimini oltre 47mila auto verso lo stop: dal 1° ottobre scattano i nuovi divieti

Il nuovo blocco alla circolazione colpisce quasi un’auto su quattro in provincia

Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore le nuove limitazioni alla circolazione dei diesel Euro 5 nei Comuni con più di 30mila abitanti del Bacino Padano, tra cui Rimini. Una misura contenuta nel decreto legge 121/2023, pensata per migliorare la qualità dell’aria e rispondere alle infrazioni europee sull’inquinamento atmosferico.

A Rimini il provvedimento avrà un impatto significativo: 47.604 auto, pari al 22,9% del parco circolante provinciale, saranno costrette allo stop nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30. Si tratta di veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015, che rientrano nella fascia Euro 5. Un numero elevato, che evidenzia quanto la misura peserà su famiglie e imprese locali.

In tutta la Romagna, le auto coinvolte dal blocco superano le 169mila unità, distribuite tra Ravenna (61.725), Forlì-Cesena (59.769) e Rimini. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di non aderire alla richiesta di rinvio avanzata da Lombardia, Piemonte e Veneto, scatenando polemiche politiche in Assemblea legislativa.

Il consigliere Marco Mastacchi (Rete Civica) ha criticato la giunta per non aver cercato un’azione coordinata con le altre Regioni, mentre l’assessora Irene Priolo ha ribadito la necessità di interventi strutturali da parte dello Stato: «Rinviare non basta, servono misure concrete».

Intanto anche a livello nazionale il dibattito è acceso: il ministro Matteo Salvini ha annunciato un emendamento per cancellare lo stop, definendolo una “follia economico-industriale”. Secondo il ministro, il mercato non è ancora pronto per l’elettrico e milioni di italiani rischiano di essere penalizzati.