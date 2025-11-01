Dietrofront di Vieira: il tecnico lascia il Genoa dopo la seduta di ieri

Dopo una notte di riflessioni, l’ex allenatore decide di separarsi dal club. Possibile soluzione interna con Criscito e Murgita ad interim

Colpo di scena in casa Genoa. Patrick Vieira, dopo aver guidato la squadra nell’allenamento di ieri pomeriggio e aver ricevuto la fiducia del gruppo e del nuovo direttore sportivo, ha deciso di lasciare la panchina rossoblù.

L’allenatore francese, che sembrava destinato a restare almeno fino alla sfida di lunedì sera contro il Sassuolo, ha comunicato questa mattina la sua scelta alla dirigenza, dopo una notte di riflessioni. Le parti sono ora al lavoro per definire una risoluzione consensuale del contratto.

Per la successione, il Genoa sta valutando una soluzione interna: la panchina potrebbe essere affidata a Mimmo Criscito, affiancato da Roberto Murgita, in attesa di una decisione definitiva sul nuovo tecnico.