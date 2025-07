Dietrofront, l'Università di Rimini non si sposterà negli uffici del Cup

Gli spazi saranno collocati nell'ambito del progetto della cittadella universitaria in centro

L'Università di Rimini non si sposterà nell'edificio che attualmente ospita gli uffici e ambulatori del Cup, come previsto da precedente accordo tra palazzo Garampi e Alma Mater. Lo ha annunciato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. La scelta è motivata da due ragioni: "Il primo, espresso direttamente dall'Università, di individuare uno spazio nell'ambito del progetto di Cittadella nel centro storico di Rimini che possa essere maggiormente funzionale e flessibile alle esigenze espresse dall’Ateneo e che possano dunque accompagnare al meglio la crescita dell’attività didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione del polo riminese".

La seconda motivazione, spiega il primo cittadino, "risiede invece nella volontà di mantenere nel perimetro urbano, in un luogo servito e collegato, un centro di servizi sanitari che rappresenta un punto di riferimento per tantissimi cittadini riminesi. Crediamo che la valorizzazione del centro e la sua attrattività passi anche dal volere mantenere e se possibile rafforzare i servizi primari per i cittadini e le famiglie".

"L’Università a Rimini è una realtà che i numeri annualmente certificano in crescita, pur a fronte di un tessuto istituzionale ed economico che ancora si mostra tiepido nel dare il proprio contributo al potenziamento della formazione accademica nel nostro territorio. In questo senso il Comune di Rimini si è sempre assunto le proprie responsabilità, anche se a volte con troppi pochi alleati e continua a farlo ancora oggi oltre che come socio di UniRimini anche con azioni quali l’ampliamento del Tecnopolo e l’impegno per la ricerca e realizzazione di studentati e di servizi per chi sceglie Rimini per studiare. Diamo quindi corso con i fatti ad un’idea di futuro che crediamo non possa prescindere dall’Università", commenta il sindaco.