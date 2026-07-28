"Difendiamo i negozi di quartiere": Santarcangelo aderisce alla proposta di legge

Il sindaco Sacchetti firma l'iniziativa di Confesercenti. Raccolta firme anche in piazza Ganganelli

“Sosteniamo convinti la proposta di Confesercenti e invitiamo anche i cittadini santarcangiolesi a sottoscriverla, perché i negozi di prossimità, le piccole attività e i centri commerciali naturali come il nostro sono una ricchezza per le comunità. Un motore di sviluppo e salvaguardia della qualità della vita che cerchiamo ogni giorno di preservare e consolidare”. Così il sindaco Filippo Sacchetti, dopo aver firmato nel suo ufficio insieme all’assessore alle attività economiche Luca Paganelli e alla presenza del coordinatore sindacale e responsabile di Confesercenti per l'area di Santarcangelo Massimo Berlini e del membro del Cda Alex Bertozzi la proposta di legge depositata dall’associazione di categoria nazionale in Parlamento.

“Sono già diverse le azioni che stiamo mettendo in campo, a partire dal progetto dell’Hub Urbano che ne è un po’ il contenitore ideale, e dal 2027 vogliamo attivare misure di sostegno al commercio di prossimità e alle nuove aperture di attività provando ad affrontare insieme un momento complesso e riuscire a supportare i nostri esercenti con iniziative, eventi e progetti mirati” ricorda Sacchetti, evidenziando: “È naturale appoggiare questa proposta di legge ribattezzata Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità che ha bisogno di 50.000 firme per poter essere portata all’attenzione del Parlamento. Per fortuna lo stato di salute delle nostre attività è ancora buono e non stiamo assistendo a fenomeni di rarefazione commerciale che stanno toccando diversi centri urbani e piccoli comuni, ma è sempre bene agire e intervenire quando si è in tempo e non di rincorsa. Confesercenti nazionale chiede fra le altre cose l’istituzione di zone economiche speciali di prossimità (Zespro) in cui attivare un regime fiscale di vantaggio per le imprese, misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa e l’istituzione dell’Osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È una battaglia di tutti e cui tutti possono partecipare anche apponendo la propria firma online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, accedendo con Spid o Cie. Mi auguro che anche qui a Santarcangelo lo facciano in tanti”.

E le opportunità di farlo di persona non mancheranno, come rivela lo stesso Massimo Berlini: “Venerdì e sabato faremo una doppia iniziativa di raccolta firme sotto i portici di Piazza Ganganelli con il banchetto di Confesercenti: si potrà sottoscrivere la proposta fra le 9 e le 12. Dove c’è un’impresa c’è un presidio sociale. È importante esserci perché dove c’è una vetrina accesa, c’è una strada più frequentata, un servizio vicino alle persone, un punto di riferimento per residenti, famiglie, anziani, giovani e visitatori. Le imprese di prossimità non delocalizzano, creano lavoro locale, investono dove operano e sono una ricchezza che resta nei territori”.