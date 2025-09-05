Difesa, hackerato l’account X del ministro Crosetto

Sul profilo sono comparsi post fake per chiedere donazioni in criptovalute. Il ministero: “Non riconducibili al ministro né alla Difesa, in corso le verifiche con le autorità competenti”

L’account personale su X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato. A darne notizia è stato lo stesso ministero con un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali.

“Comunicazione ufficiale – si legge nel post – l’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. I contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”.

Durante la serata, sul profilo del ministro sono comparsi almeno un paio di messaggi sospetti, entrambi finalizzati a chiedere donazioni in criptovalute. In un caso venivano richiesti fondi per i presunti funerali di Giorgio Armani, nell’altro per iniziative legate alla questione di Gaza.

Crosetto aveva anche pubblicato un post, poi rimosso, in cui denunciava la violazione:

“Ieri hanno hackerato il mio account X. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo”.

Successivamente è arrivata la conferma ufficiale della Difesa, che ha ribadito la piena estraneità del ministro ai contenuti comparsi sul profilo e annunciato la collaborazione con le autorità per individuare le responsabilità e mettere in sicurezza l’account.